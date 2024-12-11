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Деменков объявил добровольную эвакуацию в Енакиево после обстрела

Деменков объявил добровольную эвакуацию в Енакиево после обстрела

В Енакиево (ДНР )начата добровольная эвакуация после обстрела Вооружёнными силами Украины. Замглавы города Александр Деменков подтвердил готовность к приёму жителей в безопасном месте с обеспечением питания и комфортного размещения.

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