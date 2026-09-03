Путин назвал цель вбросов про возможную мобилизацию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вбросы о якобы возможной мобилизации в России - это информационная атака со стороны противника с попыткой повлиять на выборы в Госдуму.
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