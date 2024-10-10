Совет Федерации поддержал закон о лишении прав за скрытые автономера

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 9 октябряВодителей, которые используют "чудеса прогресса", чтобы избегать штрафов, скрывая номера авто,прав лишат на срок от одного года до полутора лет.