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Кейт и Уильям проводили 13-летнего принца Джорджа на учёбу в Итон

Кейт и Уильям проводили 13-летнего принца Джорджа на учёбу в Итон

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который является вторым после своего отца в очереди на британский престол, официально начал обучение в престижном Итонском колледже — закрытой мужской школе-интернате.

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