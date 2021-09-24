smi.today

1 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимофей юриевич
    Так прекратите финансировать ПАСЕ!И все проблемы отпадут сами собой...Больше уступок не...
  • Александр борисов
    стыдно читать уже эти статьи про помидоры и туристов- видимо г-н Лавров больше никаких методов воздействия на вражде...Туроператоры опас...
  • Александр борисов
    вот тебе и отличие Китая от нашей вороватой страны. Сидеть нашим гражданам до конца срока в Пиндостане с такими чинов...Задержанные в Кит...

Астрологи рассказали о самых корыстных в любви знаках зодиака

Астрологи рассказали о самых корыстных в любви знаках зодиака

Не секрет, что далеко не все люди придерживаются мнения о том, что «с милым рай и в шалаше». В свою очередь астрологи уверены, что представители некоторых знаков зодиака при выборе партнера особенно склонны оценивать его материальную обеспеченность.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх