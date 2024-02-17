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Депутат ГД предложил переводить работников на дистанционку при снегопаде и гололеде

Депутат ГД предложил переводить работников на дистанционку при снегопаде и гололеде

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внести в Трудовой кодекс РФ новшество, предусматривающее перевод сотрудников на удаленную работу в случае гололеда, выпадения осадков выше нормы, сугробов и отсутствия нормальной видимости на дорогах.

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