Депутат ГД предложил переводить работников на дистанционку при снегопаде и гололеде

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внести в Трудовой кодекс РФ новшество, предусматривающее перевод сотрудников на удаленную работу в случае гололеда, выпадения осадков выше нормы, сугробов и отсутствия нормальной видимости на дорогах.
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