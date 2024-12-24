В ЕС призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину

Андрей Шишинов

Ага, а весь миллион этих баранов построится в колонны и пошлёпает из гейропы, где на халяву получают неплохие бабки просто за то, что они там живут назад в сирию, где ни жилья, ни работы ни безопасности. А скоро может быть прекратится и подача воды и электричества. Сегодняшние власти гейропы точно недоумки, раз даже озвучивать такое начали.