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В ЕС призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину

В ЕС призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину

Член Европарламента (ЕП) от Германии Александр Юнгблут призвал вернуть всех сирийских беженцев на родину после падения режима экс-главы страны Башара Асада.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Ага, а весь миллион этих баранов построится в колонны и пошлёпает из гейропы, где на халяву получают неплохие бабки просто за то, что они там живут назад в сирию, где ни жилья, ни работы ни безопасности. А скоро может быть прекратится и подача воды и электричества. Сегодняшние власти гейропы точно недоумки, раз даже озвучивать такое начали.
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12 час.

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