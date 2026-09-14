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Газета.ру

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Депутат Соболев: НАТО хочет завладеть северо-западной частью России  

Депутат Соболев: НАТО хочет завладеть северо-западной частью России  

Жесткие антироссийские заявления премьера Польши Дональда Туска и главы польского МИД Радослава Сикорского о возможности конфликта с Россией и необходимости сбивать российские ракеты над Украиной показывают плана НАТО завладеть северо-западом России.

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