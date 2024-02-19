Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 19 февраля

Европейские страны бывшего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в Штатах. В связи с этим изучается возможность создания "дополнения к НАТО", которое будет способно функционировать без США.
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