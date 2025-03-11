Consumer Reports обнаружил, что популярные инструменты клонирования голоса не имеют защиты

Несколько популярных инструментов для клонирования голоса, представленных на рынке, не имеют «значимых» гарантий для предотвращения мошенничества или злоупотреблений, говорится в новом исследовании Consumer Reports.
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