Чудо-слово техники: Курчатовский институт возродил поэтические вечера в Политехе

На сцене Дома ученых Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 17 мая прошел вечер поэзии, посвященный 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и возвращению полуострова и Донбасса в состав России.
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