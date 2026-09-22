НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

70 подписчиков

Минобрнауки планирует изменить набор обязательных ЕГЭ для ряда специальностей

Минобрнауки планирует изменить набор обязательных ЕГЭ для ряда специальностей

Министерство предлагает обновить перечень вступительных испытаний для поступающих в ВУЗы. Документ предусматривает изменение обязательных предметов для нескольких групп специальностей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым