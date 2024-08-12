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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эксперт сравнил свежайший процессор Ryzen 7 9700X с “геймерским королем” Ryzen 7 7800X3D...

Эксперт сравнил свежайший процессор Ryzen 7 9700X с “геймерским королем” Ryzen 7 7800X3D...

Эксперт сравнил свежайший процессор Ryzen 7 9700X с “геймерским королем” Ryzen 7 7800X3D в 10 играхАвтор YouTube-канала Testing Games выяснил, способен ли новый Ryzen дать отпор топовому игровому процессору прошлого поколения.

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