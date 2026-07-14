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ИА Регнум

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Мешаешь спать жене — расстреляем. Комбриг ВСУ жестко «зачистил» родное село

Мешаешь спать жене — расстреляем. Комбриг ВСУ жестко «зачистил» родное село

Украину последние несколько дней будоражит дичайшая даже для нынешних времен история — командир 115-й отдельной мехбригады ВСУ Станислав Лучанов приказал своим подчинённым устроить расправу над несколькими гражданскими.

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