Мешаешь спать жене — расстреляем. Комбриг ВСУ жестко «зачистил» родное село

Украину последние несколько дней будоражит дичайшая даже для нынешних времен история — командир 115-й отдельной мехбригады ВСУ Станислав Лучанов приказал своим подчинённым устроить расправу над несколькими гражданскими.
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