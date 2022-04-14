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Politiсo: США изучают возможность отправки в Киев главы Пентагона или госсекретаря

Администрация президента США обсуждает возможность отправить с визитом в Киев представителя администрации высокого ранга для того, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, сообщает американское издание Politico со ссылкой на двух чиновников.

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