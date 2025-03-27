Логопед рассказала о негативных последствиях чрезмерного раннего развития ребенка

В современном мире всё больше родителей стремятся развивать своих детей с самого раннего возраста. Существуют различные развивающие занятия, кружки, а некоторые методики обещают быстрый прогресс и интеллектуальный рост.
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