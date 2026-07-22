«Подрывает единство G7»: Япония нарастила импорт из России вопреки санкциям

Несмотря на формальное словоблудие о приверженности антироссийским ограничениям, Япония в первом полугодии 2026 года нарастила двустороннюю торговлю с РФ на 15% - до 4,1 млрд долларов, что следует из данных японского Минфина.
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