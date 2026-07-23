Medpace Holdings фиксирует двузначный рост выручки благодаря расширению глобального рынка клинических исследований

Компания Medpace Holdings, Inc., один из крупнейших мировых поставщиков комплексных услуг по проведению клинических исследований и разработке лекарственных препаратов, опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост выручки и объемов новых контрактов.