Medpace Holdings фиксирует двузначный рост выручки благодаря расширению глобального рынка клинических исследований

Компания Medpace Holdings, Inc., один из крупнейших мировых поставщиков комплексных услуг по проведению клинических исследований и разработке лекарственных препаратов, опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост выручки и объемов новых контрактов.
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