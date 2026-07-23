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Medpace Holdings фиксирует двузначный рост выручки благодаря расширению глобального рынка клинических исследований

Medpace Holdings фиксирует двузначный рост выручки благодаря расширению глобального рынка клинических исследований

Компания Medpace Holdings, Inc., один из крупнейших мировых поставщиков комплексных услуг по проведению клинических исследований и разработке лекарственных препаратов, опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост выручки и объемов новых контрактов.

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