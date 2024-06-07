Известный телевизионный доктор пропал во время отпуска на популярном курорте

Известный британский телеведущий доктор Майкл Мосли пропал без вести во время отпуска в Греции. По словам его агента, журналист и ведущий пропал после того, как отправился на прогулку по побережью греческого острова Сими.
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