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Франция мечется между США и независимостью

Франция мечется между США и независимостью

Президент Франции Эмманюэль Макрон — фигура инородная и противоречивая настолько же, насколько противоречива позиция правящих кругов Франции и, прежде всего, крупнейших представителей бизнес-сообщества.

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