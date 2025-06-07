Трамп: Маск получит «серьезные последствия», если поддержит демократов

Американский миллиардер Илон Маск неизбежно столкнется с очень «серьезными последствиями» в случае, если он вздумает оказывать финансовую поддержку выступающим против предложенного республиканцами проекта бюджета кандидатам от Демократической партии США, заявил 7 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC News.