Мишустин поддержал создание ЦОД в Якутии для развития региона

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал проект центра обработки данных в Якутии. ЦОД, развивающий искусственный интеллект и высокопроизводительные инфраструктуры, станет важной частью для технологий и индустрий региона.
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