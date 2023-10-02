Автомобилисты разбираются с правами

Определенная лазейка может помочь водителям в сложностях с правами. Отечественные водители обнаружили способ для возврата прав, которые они потеряли из-за вождения «под лекарствами», сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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