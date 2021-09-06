Кенийка впервые села за школьную парту в возрасте 95 лет

Жительница Кении Присцилла Ситиенея впервые пошла в школу и села за одну парту вместе со своими внуками - Мне просто хотелось самой читать Библию, - отвечает Присцилла на вопрос - почему она решила пойти в первый класс в столь почтенном возрасте.