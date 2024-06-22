В России могут запретить водить машину людям пожилого возраста. С такой инициативой выступило движение "Ветераны России", обратившись в МВД России с просьбой запретить садиться за руль людям старше 70 лет.
Спорная инициатива. В России предложили запретить вождение машины пожилым людям
Комментарии
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Елена Александровна
Ничего себе! Когда у людей многолетний опыт вождения без аварий, без нарушений, без эксцессов - их надо оказывается убрать с дороги! А явным хамоватым, постоянно устраивающим аварии - зелёный свет! Чем же это помешали неким "ветеранам" люди старше 70? Вот и президент наш любит сам поездить за рулём! Ему тоже запретят? Или у этих "ветеранов" из Думы других проблем мало, заняться больше нечем?
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2 час.
igor petrov
это скорее всего ветераны гаи. слышал от гаишников на дороге , когда пытались развести на штраф , мне уже 68 и я вижу как ездит молодеж с купленными правами.
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1 час.
лл
лина любимцева
Такими темпами у нас скоро людей старше 70 лет будут официально признавать недееспособными. ВООБЩЕ УЖЕ ОБОРЗЕЛИ?!!!
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32 мин.
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