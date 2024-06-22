Спорная инициатива. В России предложили запретить вождение машины пожилым людям

Елена Александровна

Ничего себе! Когда у людей многолетний опыт вождения без аварий, без нарушений, без эксцессов - их надо оказывается убрать с дороги! А явным хамоватым, постоянно устраивающим аварии - зелёный свет! Чем же это помешали неким "ветеранам" люди старше 70? Вот и президент наш любит сам поездить за рулём! Ему тоже запретят? Или у этих "ветеранов" из Думы других проблем мало, заняться больше нечем?