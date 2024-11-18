Путин подписал указы о награждении российских и узбекских артистов

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении артистов из России и Узбекистана. Вокалист Мурад Байкаев удостоен звания заслуженного артиста РФ, художественный руководитель вокального ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров и артистка «Узбекконцерта» Севара Назарханова – ордена Дружбы.
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