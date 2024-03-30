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В Германии указали на продолжение газового кризиса в стране

В Германии указали на продолжение газового кризиса в стране

Газовый кризис для Германии не миновал, а населению следует относиться к потреблению осознанно. Об этом 29 марта в интервью газете Neue Ruhr Zeitung (NRZ) заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

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