❄️Снегопады накрыли Украину: из-за сильной метели затруднено движение по трассе Одесса — НиколаевVideo: video_2025-04-11_09-52-00.
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❄️Снегопады накрыли Украину: из-за сильной метели затруднено движение по трассе Одесса — НиколаевVideo: video_2025-04-11_09-52-00.
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