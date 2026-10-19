Продажу электронных сигарет планируют запретить на пять лет в Санкт-Петербурге. В случае принятия данного закона, жители и гости Северной столицы не смогут купить вейпы уже с 1 марта 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Петербуржец забра...
- Ч Продолжительность...
- Продолжительность...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым