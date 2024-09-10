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Небензя посоветовал ждать некрологи наемников после ударов РФ по ВСУ

Небензя посоветовал ждать некрологи наемников после ударов РФ по ВСУ

Global look press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine Запад сильно увяз в украинском конфликте, поэтому после серии ударов российских военнослужащих по военным объектам на Украине следует ожидать некрологи иностранных наемников, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации 10 сентября.

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