Global look press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine Запад сильно увяз в украинском конфликте, поэтому после серии ударов российских военнослужащих по военным объектам на Украине следует ожидать некрологи иностранных наемников, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации 10 сентября.
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