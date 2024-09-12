США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России

В Киеве сегодня целый день говорят о возможности наносить удары по России дальнобойными ракетами. Утром на железнодорожном вокзале украинской столицы высадился очень представительный десант из госсекретаря США, американского министра обороны, британского главы МИД… Привезли с собой даже Залужного из Лондона.