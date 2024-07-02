Жителей Калининградской области 2 июля ожидает прохладный день с дождем

Во вторник, 2 июля, жители Калининградской области столкнутся со сложными погодными условиями. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, которые могут существенно повлиять на дорожную ситуацию и планы на отдых.
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