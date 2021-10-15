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В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса

В МИД заявили об интересе Таиланда к российским вакцинам от коронавируса

Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в разговоре с РИА Новости сообщил о том, что власти Таиланда заинтересованы в приобретении и производстве российских вакцин от коронавируса.

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