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«Эдмонтон» вышел во 2-й раунд, выиграв серию плей-офф впервые с 2017 года

«Эдмонтон» вышел во 2-й раунд, выиграв серию плей-офф впервые с 2017 года. «Ойлерс» прошли «Лос-Анджелес» (4-3, 2:0 в седьмом матче) в первом раунде Кубка Стэнли.

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