В Минске заявили о нарушении странами НАТО Венского документа о безопасности

РИАМО - 23 янв. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что НАТО нарушило положения Венского документа 2011 года о безопасности, не уведомив Минск о подготовке проведения военных учений на территории альянса.