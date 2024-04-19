Дору Петруци: "Самый агрессивный электорат - определенно проевропейский"

Самый нетерпимый, самый агрессивный электорат - проевропейский. Так считает социолог Дору Петруци, который утверждает, что большинство расхождений и разрывов наблюдается среди проевропейского электората, отмечает Noi.
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