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Ripple пригласила актера Мэтта Дэймона выступить на конференции Swell 2026

Ripple пригласила актера Мэтта Дэймона выступить на конференции Swell 2026

Компания Ripple назначила лауреата премии «Оскар» и соучредителя Water.org Мэтта Дэймона основным докладчиком на конференции Swell 2026, которая запланирована на 27–29 октября в The Shed в Нью-Йорке.

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