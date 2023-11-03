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Кадиолог Дикур: Гипертония может начинаться в возрасте 30 лет

Кардиолог Оксана Дикур предупредила, что артериальная гипертензия, или болезнь повышенного давления — это хронически протекающее заболевание, характерным признаком которого является повышенное артериальное давление, то есть гипертония.

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