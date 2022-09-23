Впервые в Африке: Египет хочет организовать у себя Олимпийские игры

Египет планирует подать официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, надеясь стать первой африканской страной, организовавшей глобальный турнир.
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