Наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Курьер" и другое имущество, купленное для группировки «Восток» ВС РФ волонтерами.
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Наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Курьер" и другое имущество, купленное для группировки «Восток» ВС РФ волонтерами.
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