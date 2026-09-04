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Фицо: Евросоюзу нужно больше дипломатии, а не оружия

Фицо: Евросоюзу нужно больше дипломатии, а не оружия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не в восторге от исходящей от Евросоюза поддержки конфликта на Украине и считает, что ЕС нужно больше дипломатии, а не оружия.

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