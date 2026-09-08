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Осенний марафон «Азбука добра» запускают тюменские волонтеры: как подарить тепло пожилым людям

Осенний марафон «Азбука добра» запускают тюменские волонтеры: как подарить тепло пожилым людям

ТЮМЕНЬ, 8 сентября, ФедералПресс. Благотворительный марафон «Азбука добра» с 10 сентября по 30 октября объединит тюменцев для помощи пожилым людям.

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