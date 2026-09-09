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Роскомнадзор через суд взыскал с экс-участницы «Фабрики» 32,1 тыс. рублей

Роскомнадзор через суд взыскал с экс-участницы «Фабрики» 32,1 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы вынес судебный приказ о взыскании с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой задолженности в размере 32,1 тысячи рублей .

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