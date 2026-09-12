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SUSANIN

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Генпрокуратура РФ подала иск к ФПГ «Уральские заводы» и ее владельцам

Генпрокуратура РФ подала иск к ФПГ «Уральские заводы» и ее владельцам

Москва. Генеральная прокуратура России 10 сентября направила в арбитражный суд Москвы исковое заявление к финансово-промышленной группе «Уральские заводы» и 12 физлицам.

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