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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педри может восстановиться к 1-му туру Ла Лиги. Хавбек травмировал связки колена на Евро

21-летний игрок сборной Испании получил растяжение связок левого колена в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией (2:1).

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