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Юрий Селиванов: При молчаливом потворстве Запада

Юрий Селиванов: При молчаливом потворстве Запада

Президент Украины Зеленский  сегодня наглядно продемонстрировал, что он готов  санкционировать любое,  даже самое кровавое преступление против народа своей страны Вечерняя почта принесла новость, которая по своему безграничному лицемерию и густопсовому цинизму явно претендует на побитие мирового рекорда:     «Украина и Хорватия обсудили вопрос мирной реинтеграции оккупированных территорий и договорились подписать 15 декабря в Брюсселе документ о передаче опыта Загреба в этом вопросе, составленный совместной рабочей группой.

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