Президент Украины Зеленский сегодня наглядно продемонстрировал, что он готов санкционировать любое, даже самое кровавое преступление против народа своей страны Вечерняя почта принесла новость, которая по своему безграничному лицемерию и густопсовому цинизму явно претендует на побитие мирового рекорда: «Украина и Хорватия обсудили вопрос мирной реинтеграции оккупированных территорий и договорились подписать 15 декабря в Брюсселе документ о передаче опыта Загреба в этом вопросе, составленный совместной рабочей группой.