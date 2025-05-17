Плапп утверждает первую победу в Grand Tour в Giro

Источник изображения, Getty Images FFION Wynnebbc Sport Journalist Австралийский Люк Плапп заявил о первой победе в своей карьере с потрясающей победой Соло на ежегодной стадии Гиро D 24-летний футболист, ездя на команде Jayco Alula, атаковала от отколовшейся группы с около 40 км, и пересек линию с разрывом в 38 секунд на Нидерландах Вилько Келдерман во.