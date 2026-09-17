White House removes Schroyer's nomination for new ICE director

The White House withdrew the nomination of Oklahoma state trooper Lance Schroyer to run Immigration and Customs Enforcement after pushback.
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