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White House removes Schroyer's nomination for new ICE director

The White House withdrew the nomination of Oklahoma state trooper Lance Schroyer to run Immigration and Customs Enforcement after pushback.

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