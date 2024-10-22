Запад потерпел поражение в конфликте на Украине, считает историк Эммануэль Тодд

Французский историк Эммануэль Тодд считает, что Запад потерпел поражение в конфликте на Украине. Такое заявление он сделал в интервью немецкой газете Berliner Zeitung (BZ) после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля 2022 года.
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