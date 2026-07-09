Премьер Эстонии призвал НАТО превратить Восточную Европу в мощный передовой плацдарм против России

Восточные страны НАТО должны стать хорошо укреплённым рубежом обороны против России. Об этом на оборонно-промышленном форуме НАТО в Анкаре заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».